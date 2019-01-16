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Hakkari'de iş yeri denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte yeni açılan iş yerlerini denetledi.


Kent merkezinde faaliyet gösteren kafe, pastane, restoran, lokanta, kasap ve fırınları denetleyerek iş yerlerinin mutfak ve imalathanelerini kontrol eden ekipler, bu defa ise yeni hizmete giren iş yerlerini denetlediler. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni hizmete giren iş yerlerini denetleyerek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. 5 ayrı iş yerinde denetim yapan ekipler, tarihi geçmiş bazı ürünleri imha ederek, bu konuda esnafa uyarılarda bulundu.


Kent merkezinde faaliyet gösteren kafe, pastane, restoran, lokanta, kasap ve fırınlar denetimlerini sürdüren ekipler, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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