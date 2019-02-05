Hakkari'de iş yeri denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşler Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ekipleri, kentte faaliyet gösteren kafe, lokanta ve kasap dükkanlarını denetleyerek, evraklarını kontrol etti. Zabıta ve beraberindeki gıda kontrol birimi ekipleri, kasaplarda mühürlü et satışı, lokantaların hijyenik ortamını denetleyip iş yerlerinin ruhsatlarını kontrol ederek, eksiklikleri olan iş yeri sahiplerini uyardı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kentteki bütün iş yerlerinde denetimlerin sürdürüldüğünü ifade ederek, ilde faaliyet gösteren döner salonları, market ve toplu tüketim yapan iş yerlerini tek tek denetlediklerini belirttiler. Gelen şikayetler üzerine de kentteki tüm iş yerlerini denetlediklerini belirten yetkililer, “Denetimlerimiz devam ediyor. Denetimlerde birçok iş yerinin hijyenik olduğunu gördük. Uygun bulunmayan iş yerlerinin sahiplerini uyardık. İş yeri sahiplerine gerekli titizliğin gösterilmesi konusunda uyarılırda bulunduk” dediler.