Hakkari'de iş yeri denetimi

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, teknik ve hijyenik koşulların yanı sıra korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında işletmeleri sıkı bir şekilde denetledi. Zabıta ekipleri, işletmelere de uyarılarda bulunarak korona virüse karşı hem halkın hem de işletmelerin artık daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Belediye yetkilileri, gıda ile iştigal eden bütün işletmelerin artık teknik ve hijyenik şartları yerine getirmesinin yanında pandemiyle ilgili alınan tedbirlere de uymasının halk sağlığını korunması için elzem bir hale geldiği belirtildi. Yetkililer, “Ekiplerimiz iş yerlerinde uyulması gereken kuralları birebir anlatmakta olup işletmelerimizden titiz ve dikkatli davranmalarını istiyoruz. Koronayla mücadele kapsamında ilgili işletmelerin uyması gereken kuralları içeren bilgilendirici afişler dağıtılmakta, maske ve dezenfektan kullanılması ile sosyal mesafe hakkında uyarılar yapılmaktadır” denildi.