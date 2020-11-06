Hakkari'de iş yeri denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığı ile yapabilmelerini sağlamak amacıyla ekmek ve unlu mamul üretim iş yerlerine denetimler gerçekleştirdi. İş yerlerinde; hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, kişisel hijyen, alet ve ekipmanların uygunluğu, ekmek gramajları, evrak kontrolleri, maske ve sosyal mesafe gibi konularda denetimler yapıldı.

Ekiplerin başında bulunan Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimler esnasında gıda güvenliği, gıda hijyeni konularında inceleme yaptıklarını belirterek, uyarılara uymayan işletmeleri ikaz ettiklerini, aynı zamanda sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları yönünden de gerekli uyarıların yapıldığını ifade etti.