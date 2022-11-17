Hakkari'de iş yeri denetimi

Zabıta Müdürü Adil Demir öncülüğündeki zabıta ekipleri ve belediye gıda mühendisi tarafından denetim çalışmaları devam ediyor. Ekipler, pastanelerde etiket, temizlik ve kılık kıyafet, fırınlarda ekmek gramajı, lokantalarda temizlik kuralları, zincir ve diğer marketlerde raf ile kasa arasındaki fiyat farklılığını denetledi. Bazı iş yerleri ise tarihi geçmiş ürünler hakkında uyarıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunulması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.