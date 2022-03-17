Hakkari'de iş yerlerine yönelik denetim

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, vatandaşların gıda ürünlerine belirlenen standartlarda ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde usulsüz fiyat artışlarının önüne geçmek için ürünlerin fiyat kontrollerini yapan ekipler; fırın, lokanta ve pastane çalışanların kılık kıyafetlerini, imalathanelerin temizliğini, ham maddelerin saklanma koşullarını, ürünlerin son kullanma tarihlerini, ekmeklerin gramajlarını ve ürünlerin fiyat etiketlerini da kontrol etti.

Vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlara karşı çalışmalarını sürdüren ekipler, yapılan denetimlerde genel temizlik kurallarına uygun şekilde üretim yapmayan iş yerlerinin eksiklerini bir an önce gidermeleri için işlem başlattı.