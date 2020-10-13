Hakkari'de işçi alımı için kura çekimi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek 105 kişi kura ile belirlendi.

İŞ-KUR aracılığıyla okullarda 6 ay süreyle istihdam edilecek adaylar için Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda kura çekimi yapıldı. Başvuru yapanlar arasından Noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla 105 kişilik asil ve 105 kişilik yedek liste belirlendi.

Kurada şartları uygun olanların kısa sürede Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okullarda işe başlayacağı öğrenildi.