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Hakkari'de istihdam, meslek eğitim kurulu toplantısı yapıldı

Hakkari İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 yılı ilk toplantısı Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı başkanlığında yapıldı.


Hakkari Vali Yardımcısı ve Vali Vekili Aziz Gölbaşı başkanlığında Hakkari Valiliği Toplantı salonundaki gerçekleştirilen toplantıya Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Kızılkaya ve diğer kurul üyeleri katıldı. Toplantıda, 2019 yılının genel bir değerlendirilmesi, 2020 yılı için il düzeyinde istihdamı artırmaya, işsizliği azaltmaya yönelik tedbirler ve kararlar alındı. Ayrıca 2020 yılı için yapılacak çalışmalar konusunda planlamalar yapıldı.

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