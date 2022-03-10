Hakkari'de "İstiklâl Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de "12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinlikleri kapsamında "İstiklâl Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Şehit Selahattin İlk ve Ortaokulu organizasyonunda düzenlenen yarışmaya; İl Milli Eğitim Şube müdürleri Sabah Saklı ve Oktay Kızılkaya, okul yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin sırayla sahne alarak İstiklâl Marşı'nı okumalarını takiben, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Durankaya Cumhuriyet YBO öğrencisi Münevver Erip birinci olurken, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Yusuf Eren Tatlı ikinci, Selahattin Eyyubi Ortaokulu öğrencisi Pervin Selçuk ise üçüncü oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, bu yarışma ile öğrencilerin milli ve manevi değerlerimize bağlılıklarının artırılması, vatan, millet ve bayrak sevgilerinin pekiştirilmesi bakımından önemli olduğunu vurgulayarak, emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Yarışmanın sonunda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm yarışmacılara sınava hazırlık seti hediye edildi.