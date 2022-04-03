Hakkari'de judo grup müsabakaları başladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önemli projelerinden biri olan 'Anadolu Yıldızlar Ligi' müsabakaları kapsamında judo grup müsabakaları başladı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Anadolu yıldızlar Ligi'nin, 81 ilde ve birçok branşta başlatıldığını ifade ederek, "Sporu tabana yaymak, daha çok müsabaka yapılmasını sağlamak, kulüplere ve mili takıma sporcu yetiştirmek ve kazandırmak için uyguladığı önemli projelerden bir tanesidir" dedi.

2-4 Nisan tarihleri arasında, 9 farklı ilden 120 sporcunun katılımı ile güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Birbirinden yetenekli sporcuların mücadele ettiği ilk günkü maçlarda ter döken sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Burada kazanan ülkemizin gençliği ve sporu olacak. Ben bu duygularla organizasyonun Hakkari'ye alınmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlun'a, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.