Hakkari'de kaçak sigara ve gıda malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılan yol kontrolleri esnasında kaçak sigara ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İl merkezinde icra edilen yol araması faaliyeti esnasında; 371 paket değişik markalarda sigara, 17 kilo 700 gram yabancı menşeli çay, 77 kilo 500 gram yabancı menşeli pirinç ele geçirilmiştir" denildi.