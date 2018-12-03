İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “26 Kasım ile 3 Aralık 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 600 litre akaryakıt, 615 adet cep telefonu, 115 adet pipo tütünü, 86 kilogram çay, 17 kilogram nargile tütünü, 123 kilogram dökme çay, 128 çift ayakkabı ele geçirilmiştir. 15 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmış olup, 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.