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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı çok sayıda malzeme ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı çok sayıda malzeme ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “3-10 Aralık 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 636 paket sigara, 2 bin 167 litre akaryakıt, 240 adet saat ve 1 adet telefon ele geçirilmiş olup; 9 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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