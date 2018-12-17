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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de sürdürülen çalışmalar kapsamında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de sürdürülen çalışmalar kapsamında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “10 ile 17 Aralık 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 5 adet cep telefonu, 28 adet cep telefonu aksesuarı, 875 litre akaryakıt, 956 paket sigara, 557,7 kilogram çay, 620 kilogram pirinç, 185 kilogram toz şeker, 23 kilogram kına, 59,5 kilogram hurma, 3 adet cinsel güç arttırıcı ilaç ve 160 kutu küp şeker ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili hakkında adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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