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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari’de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari'de polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar kapsamında 1 ile 7 Ocak 2019 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 97 adet kol saati, 280 adet saç losyonu, 74 litre akaryakıt, 87 adet gözlük, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 14 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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