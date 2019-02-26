İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari’nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve USB şarj kablosu ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu ve USB şarj kablosu ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Derecik ilçesi Anadağ köyü Yeşilova mezrasında icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyeti esnasında, Irak'tan Türkiye topraklarına yasadışı yollardan geçmeye çalıştığı tespit edilen 2 şahıs, sırtlarındaki çantaları atarak geldikleri istikamete doğru kaçmışlardır. Sırt çantalarında yapılan aramada; 115 adet cep telefonu, 74 adet USB şarj kablosu, 65 adet cep telefonu kulaklığı ve 46 adet cep telefonu bataryası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.