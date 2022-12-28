İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari’de yapılan çalışmalarda kaçak sigara, elektronik sigara, alkol ve çay ele geçirildi.

Hakkari'de yapılan çalışmalarda kaçak sigara, elektronik sigara, alkol ve çay ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu çerçevesinde sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Çalışmalar sonucunda 2 bin 555 paket kaçak sigara, 47 adet elektronik sigara, 26 adet viski, 25 kilogram kaçak çay ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" dedi.

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