İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de KADES eğitimine büyük ilgi

Hakkari Belediyesi tarafından, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ eğitimi verildi.

Hakkari Belediyesi tarafından, kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)' eğitimi verildi.


Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan KADES eğitimleri kadınlara anlatıldı. Kadınlar, şiddete maruz kaldıkları anlarda neler yapabileceklerinin örneklerle anlatıldığı eğitimlere yoğun ilgi gösterdi.


Farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan eğitimlerin devam edeceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.