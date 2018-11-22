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Hakkari'de "Kadın Ve Toplum" Semineri

Hakkari Üniversitesi, "Kadın ve toplum" başlıklı seminer gerçekleştirdi.

Hakkari Üniversitesi, "Kadın ve toplum" başlıklı seminer gerçekleştirdi.


Rektörlük konferans salonunda düzenlenen seminere, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, Çölemerik Meslek Yüksekokulu Müdürü Hikmet Yaşar, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Pakiş, kadının toplumdaki yeri ve kadına yönelik şiddet konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ardından kadına yönelik şiddetin anlatıldığı skeç ve sinevizyon gösterisi sunuldu.


Seminerde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Selda Tuncer, ''Kadına yönelik şiddetle mücadelede üniversitelere ne rol düşüyor?'', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zehra Yılmaz ise ''Şiddetin cinsiyetli halleri'' konularında detaylı bilgiler verdi.

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