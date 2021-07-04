İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de kadınlar matinesi düzenlendi

Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından kadınlar matinesi düzenlendi.


Karayolları bahçesinde düzenlenen kadınlar matinesinde kadınlar gece geç saatlere kadar canlı müzik eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi. İkramların yapıldığı etkinlikte sahne alan ses sanatçıları Ersin Baran ve Necati Aşan'ın okuduğu bir birinden güzel şarkılar eşliğinde kadınlar halay çekip misket oynadılar. Hakkari Katarsis Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Başkanı Firdevs Sağlam, Hakkari'de kadınlar matinesi gerçekleştirdiklerini belirterek, buradaki amaçlarının sosyal ve sanatsal bir alan oluşturmak olduğunu söyledi. Sağlam, “Bu etkinlikte bize katkı sunan Hakkari Valiliği ve belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.