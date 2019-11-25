İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de kadınlar şiddete ‘hayır' dedi

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açtığı stant yoğun ilgi gördü.


Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve KAMER'in katılımıyla "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla stant kurup broşür dağıtıldı. Belediye binası önünde açılan standı ziyaret eden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla kurulan şiddet tahtasına eldiven giyip el izini bastı.


Yoldan geçen kadın ve erkek yüzlerce kişiye broşür dağıtılırken, standın gün boyu açık olacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.