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Hakkari'de kadınlara KADES anlatıldı

Hakkari Belediyesi tarafından meslek edindirme kursu gören 800 kursiyere Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) anlatıldı.


Hakkari Belediyesi ek hizmet binasında verilen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) bilgilendirme eğitimlerinde uygulamanın nasıl mobil telefonlara indirileceği, uygulamaya kayıtların, ihbarların ve müdahalelerin nasıl yapılacağı ile şiddete maruz kalındığında kadınların hangi haklardan faydalanabileceği anlatıldı. Düzenlenen eğitimde katılımcıların sorularının cevaplanması ile sona ererken, katılımcılar KADES uygulaması hakkında detaylı bilgi sahibi oldular. 4 farklı eğitimde 2 bin 400 adet broşür dağıtıldı.

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