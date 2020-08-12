Hakkari'de kan bağışı kampanyası

Kızılay tarafından Hakkari'de başlatılan kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay kan bağış aracı, Bulvar Caddesi belediye karşısında kan bağışı almaya başladı. Kan bağışı yapmaya gelen vatandaşlar, maske ve sosyal mesafeye uyarak kan verdiler. Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, kan bağışının 3 gün devam edeceğini belirterek, ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Bozkurt, “Daha önce de kan bağışı almıştık ve halkımız yoğun ilgi göstermişti. Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.