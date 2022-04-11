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Hakkari'de kan bağışı kampanyası

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası çerçevesinde 264 ünite kan toplandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası çerçevesinde 264 ünite kan toplandı.


Kızılay tarafından Bulvar Caddesi üzerinde başlatılan kan bağışı kampanyası sona erdi. Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, mobil kan aracıyla iftar sonrası 4 gün boyunca yapılan çalışmalarla toplamda 264 ünite kan bağışı alındığını söyledi. Bozkurt, “Mobil kan aracımızda bir doktor ve 6 personel ile şubemizden 20 gönüllü destek vermişti. Ramazan ayı başladığı günden beri Doğu Anadolu Bölgesi'nde en iyi kan bağışı Hakkari merkezi yapmıştır" dedi.

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