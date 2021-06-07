Hakkari'de kanalizasyon arızasıyla mücadele çalışması

Coğrafi yapısı nedeniyle yer yer toprak kaymalarının meydana geldiği ve su ile kanalizasyon şebekelerinin hasar gördüğü Hakkari'de, ekipler zor şartlar altında çalışmalarına devam ediyor. Kentin birçok noktasında meydana gelen kanalizasyon arızaları ile geceli gündüzlü mücadele eden ekipler, zorlu coğrafyaya adeta meydan okuyorlar.

Vatandaşın mağdur olmaması için 7/24 görev başında olan belediye ekipleri, birçok zorluğa göğüs gelerek hizmetin en iyisini sunmaya gayret ediyor.