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Hakkari'de kanalizasyon çalışması

Hakkari Belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde kanalizasyonu çalışması başlattı.


Yol, su ve altyapı çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği Hakkari'de, ihtiyaç duyulan semt ve mahallelerde ise kanalizasyon çalışması başlatıldı. Hakkari Belediyesi yetkilileri, kanalizasyon eksikliği olan mahalle bırakmayacaklarını belirterek, bu yönden çalışmaların devam ettiğini söylediler.


Merzan Mahallesi Harmancılar semtinde de başlatılan kanalizasyon çalışmaları devam ediyor. Hakkarili vatandaşlar ise adeta bir hizmet atağı başlatan belediye ekibine teşekkür etti.

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