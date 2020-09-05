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Hakkari'de kanalizasyon hatları yenilendi

Hakkari Belediyesi tarafından kentin bazı noktalardaki kanalizasyon hatları yenilendi.


Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin değişik mahallelerde başlatılan çalışmalar aralıksız alarak devam ediyor. Kanalizasyon hattı olmayan noktaları öncede belirleyen belediye ekipleri öne buradaki sıkıntıları gidererek daha sonrada, yenilenmesi gereken hatları ise yenileme çalışması başlattı. Halktan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren belediye kanalizasyon ekibi, vatandaşın mağduriyetini gidermek için başlattığı çalışmalar sürüyor. Merzan Mahallesinde 900 metre, Yeni Mahallede 350 metre, Gazi Mahallesinde 400 metre ve Berçelan Mahallesinde 100 metre yeni kanalizasyon hattı çeken belediye ekipleri kentteki birçok noktada kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise, bir taraftan eski hatların yenilenmesi diğer taraftan ise yeni hat döşeme çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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