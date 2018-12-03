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Hakkari'de kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.


Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan bazı köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekiplerini yaptığı geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı. Zorlu coğrafi yapısı ile tanınan Çaltıkuru bölgesi başta olmak üzere birçok köy ve mezrada eş zamanlı olarak başlatılan karla mücadele çalışması yöre halkından tam not aldı.


Köyleri yüksek kesimlerde bulunan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yollara zamanında müdahale ettiğini ifade ederek, bu çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

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