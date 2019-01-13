Hakkari'de kapalı yerleşim yerleri yeniden açıldı

Hakkari'de kapalı bulunan köy ve mezra yolları yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari İl Özel İdaresi tarafından 64 iş makinesi, 102 personel ile yaptığı karla mücadele çalışmasında il genelinde 140 köy, 339 mezra yolunda yaptığı karla mücadele çalışması yöre halkından tam not aldı. Zorlu doğa şartları, çığ tehlikesine rağmen geceli gündüzlü olarak köy ve mezra yollarında çalışan İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Hakkari kent merkezinde hafif kar yağış etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde ise yağışların şiddetini arttırdığı belirtildi.

Yapılan karla mücadele çalışmalarından memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise, kapanan yolların kısa sürede açan İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekibine teşekkür ettiler.