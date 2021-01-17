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Hakkari'de kapalı yollar ulaşıma açıldı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin geceli gündüzlü çalışması sonucu kapanan onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Hakkari merkezde 1 köy ve 2 mezra, Şemdinli'de ise 1 köyün ulaşıma açılması içinde çalışmaların devam ettiğini ifade eden yetkililer, kapalı olan yolların açılması için de çalışmaların devam ettiğini belirttiler.

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