İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de kar küreme timi iş başında

Hakkari’de etkili olan kar yağışının ardından belediyenin kar küreme timi, temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari'de etkili olan kar yağışının ardından belediyenin kar küreme timi, temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Hakkari'deki kaldırım ve sokaklarda yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Belediye kar küreme timi, araçların giremediği noktaları büyük bir titizlikle kardan temizledi. Gizli buzlanmanın bulunduğu yollar belediye ekipleri tarafından tuzlandı. Çarşı merkezinde toplatılan kar yığınlarının günün ilerleyen saatlerinde kamyonlarla şehir dışına çıkartılacağı belirtildi.

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