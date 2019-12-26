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Hakkari'de kar lastiği ve zincir denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte şehir içi toplu taşıma araçlarıyla ilgili denetimlerini sürdürüyor.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentin değişik noktalarında öğrenci servisleri ve şehir içi toplu taşıma araçlarını durdurarak kar lastiği ve zincir denetimi yaptı. Zabıta Müdürü Adil Demir, uygulamanın aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücülerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için kurallara uymalarını istedi.

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