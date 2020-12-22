Hakkari'de kar nedeniyle kayganlaşan yolda trafik kazası

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole yuvarlanan araçta maddi zarar meydana geldi. Kaza yerine giden trafik polisinin aracı da aynı yolda kayınca vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla sürdüğü Hakkari'de maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Aşağı Merzan Mahallesi 405 Sokak Golazürya Caddesi Çölemerik Meslek Yüksek Okulu yolunda kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 65 NT 987 plakalı Toyota Hillüx marka kamyonet şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün son anda araçtan atlayarak kurtulduğu kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine giden trafik polislerine ait araç da aynı yolda kaydı. Vatandaşların yardımıyla polis aracı şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtarıldı. Trafiğin sıkıştığı yolda kalan polis aracı ve taksiler bölgeye giden iş makinesinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yardıma giden mahalle sakinleri, günde yüzlerce aracın geçtiği yolun rampa ve dar olduğunu ve böylece kazalara davetiye çıkardığını ifade ederek, yetkililerden yolun genişletilip bariyer yapılması istedi.