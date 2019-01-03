Hakkari'de kar tatili

Hakkari'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarım gün tatil edildi.

Hakkari'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kentte yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde bugün (Perşembe) öğleden sonrası için eğitime ara verildiğini söyledi. Yetkileri, 4 Ocak 2019 günü için de değerlendirme yaptıklarını ifade ettiler.