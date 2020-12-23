İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de kar timleri görev başında

Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüklerine bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda kar küremeye başladı.


Hakkari Belediyesi, akşam saatlerinde başlayan ve halen aralıklarla devam eden yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ellerine kürek alan belediye ekipleri, araçların giremediği cadde ve sokakları kardan temizlemeye başladı.


Belediyeye iletilen talepleri anında karşılamaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, “Ana arterlere gerekli müdahaleler anında yapılıyor. Sürekli kar yağdığı için kar yığılmaları olmakta. Kimsenin endişesi olmasın, her şey kontrol altında” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.