Hakkari'de kar timleri görev başında

Hakkari Belediyesi, akşam saatlerinde başlayan ve halen aralıklarla devam eden yoğun kar yağışından vatandaşların olumsuz şekilde etkilenmemesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ellerine kürek alan belediye ekipleri, araçların giremediği cadde ve sokakları kardan temizlemeye başladı.

Belediyeye iletilen talepleri anında karşılamaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, “Ana arterlere gerekli müdahaleler anında yapılıyor. Sürekli kar yağdığı için kar yığılmaları olmakta. Kimsenin endişesi olmasın, her şey kontrol altında” dedi.