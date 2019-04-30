Hakkari'de kar tünelleri oluşturularak yollar açılıyor

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Şemdinli ilçesinde geceli gündüzlü yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı Fidan Tepe Üs Bölgesi yolu, yürütülen çalışmalar kapsamında kardan tüneller oluşturularak açıldı. Çalışmaların güçlükle yürütüldüğü bölgede, ekipler ise açtıkları yolları cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına aldı.

Karla mücadele çalışmalarını koordine eden İl Özel İdaresi Yol Ulaşım Müdürü Mehmet Salih Boz, Hakkari İl Özel İdaresi olarak 2 bin 335 kilometre grup köy yolu ve bu yollar dışında 316 kilometre üs bölgesi yolunun 7/24 özverili çalışması sonucu açılmaya devam ettiğini söyledi. Boz, “Tüm yollarımız meydana gelen yağışlardan dolayı 7'şer defa açılmıştır. Valimiz İdris Akbıyık, Vali Yardımcımız Mustafa Duruk tarafından da çalışmalar yakinen takip edilmektedir” dedi.