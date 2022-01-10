Hakkari'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

Hakkari'de kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği kentte, belediyeye ait karla mücadele ekipleri, özellikle gizli buzlanmaya yönelik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte vatandaşlar, bu şekilde devam etmesi halinde kar kalınlığının yarım metreyi bulabileceğini ifade ettiler.

Öte yandan köy ve mezra yollarının ulaşıma kapanmaması için Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri de belli aralıklarla çalışmalarını sürdürüyor.