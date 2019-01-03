Hakkari'de kar yağışı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 36 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönden etkilemeye başladı. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 08.20 itibari Hakkari merkezde 3 köy ve 11 mezra, Çukurca'da 3 köy ve 7 mezra, Yüksekova'da 6 mezra, Şemdinli ilçesinde ise 1 köy ve 5 mezra olmak üzere 36 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Yetkililer, yolların yeniden açılması için karla mücadele çalışmalarının olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini ifade ettiler.

Hakkari kent merkezinde ise, kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönden etkilemeye başladı.

Bazı öğrenci velileri ise, olumsuz hava şartlarının göz önünde bulundurularak okulların tatil edilmesi gerektiğini söylediler.