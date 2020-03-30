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Hakkari'de kar yağışı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı her tarafı beyaza bürüdü.


Hakkari'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler, çatılar, ağaçlar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Hakkarili vatandaşlar mart ayının son günlerinde kar yağışıyla uyandıklarını belirterek, kış memleketi olan Hakkari'de her zaman bu gibi sürprizlere hazır olduklarını söylediler.


Kar yağışı yüksek kesimlerde devam ederken, kent merkezinde ise yerini sis ve yağmura bıraktı.

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