Hakkari'de Karayolu Trafik Haftası kutlandı

Hakkari'de Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Karayolları Trafik Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Trafik Haftası kutlaması etkinliğine İl Emniyet Müdür yardımcıları Mehmet Zeki Duran ve Hayri Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Seracettin Karatepe, Hakkari Şoförler Odası Başkanı Abdi Arslan ve öğrenciler katıldı. Yapılan etkinlik, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser İsa Söğüt'ün açılış konuşması ile başladı. Yılın şoförü ve yılın trafikçisine ödülleri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hayri Şahin tarafından verilirken, trafik dedektiflerinin ödülleri ise İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara tarafından verildi.

Onuncu Köy Tiyatro Topluluğu tarafından “Ehliyet Senin Neyine Dön Şinasi Köyüne” adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Etkinlik sonunda ise simülatör araçlar ve trafik ekiplerinin kullandıkları ekipmanlar sergilendi. Etkinlik çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.