Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi bünyesinde bu yıl oluşturulan karla mücadele ekibi, hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ve değişik mahalle yolları kardan temizlenirken, çarşı merkezindeki kaldırımlarda biriken kar ve buz kütleleri de temizlenmeye başlandı. İş makinelerinin giremediği noktalardaki kar ve buz kütleleri, belediye ekipleri tarafından küreklerle temizlendi.

Belediye yetkilileri, karla mücadele ekibini kurduklarını belirterek, “Her bir birimimiz bir bölge ve güzergah ile ilgilenmektedir. Karların yağması ile birlikte temizleme çalışmalarımız başlamaktadır. Temizlenen kardan sonra oluşan buzlar ve yüksek bina çatılarında oluşan sarkıtlar, ekiplerimiz tarafından temizlenerek şehir dışına atılmaktadır. Buzlanmaya karşı yapılan tuzlama çalışmaları da devam etmektedir” şeklinde konuştular.

Hakkarili vatandaşlar ise, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, “Belediyenin oluşturduğu karla mücadele ekibi güzel hizmet vermektedir. Özellikle çarşı merkezinde karlar yere inmeden temizlenmektedir. Bizler bu yıl çarşı merkezinde hiç kar görmedik. Gerekli tuzlamalar zamanında yapılmakta ve kar temizlenerek şehir merkezinin dışına götürülmektedir. Allah onlardan razı olsun” diye konuştular.