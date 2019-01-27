Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi tarafından Bağlar Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Son yılların en büyük kar yağışına sahne olan Hakkâri'de, karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kent merkezinde ulaşımın aksamaması için bu defa da yol kenarında biriken kar yığınları temizlenmeye başlandı. Daracık sokakları olan ve çatı karlarının yola inmesiyle birlikte iyice daralan Bağlar Mahallesi'ndeki yol, iş makineleri tarafından temizlendi.

Çatı karlarının inmesiyle birlikte kar dağlarının oluştuğu mahallede yapılan karla mücadele çalışmalarına mahalle sakinleri de ellerine aldıkları küreklerle destek vermeye çalıştılar.