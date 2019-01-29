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Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tek tek ulaşıma açılıyor.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tek tek ulaşıma açılıyor.


Önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 75 köy ve 111 mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. Gece-gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerinin, il genelinde kapanan 75 köy yolundan 43'ünü, 111 mezra yolundan ise 44'ünü yenden ulaşıma açtığı belirtildi.


Karla mücadele ekipleri, kapalı kalan 32 köy ve 67 mezra yolunun da yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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