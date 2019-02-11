İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari’de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.


Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yüksek kesimlerde bulunan ve halen kapalı olan 1 köy ve 2 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.