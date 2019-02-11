Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 3 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda onlarca köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açıldı. Yüksek kesimlerde bulunan ve halen kapalı olan 1 köy ve 2 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.