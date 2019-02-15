Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edilirken, karla mücadele çalışmaları ise aralıksız sürdürülüyor. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı kar timleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren iş makinelerinin giriş yapmadığı ve yaya geçidini engelleyen bütün cadde ve kaldırımları büyük bir titizlikle karlardan arındırdı. Hakkari'deki bazı esnaflarda ellerine kürek alarak belediye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştılar. Hakkari Belediyesi tarafından yeni alınan mini kar küreme aracı ve kar timleri de kaldırımlar kısa sürede kardan temizledi.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken, zabıta ekipleri ise araç sahipleri için anons yaparak yoldan kaldırılması çağırısında bulundu. İş makinelerinin yardımıyla toplanan kar yığınları ise kamyonlarla kent dışına çıkartıldı.