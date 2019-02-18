Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari'de kar yağışı nedeniyle kapanan 3 yerleşim yerinde yol açma çalışması devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, köy ve mezralarda çalışmalarını sürdürürken, Hakkari Belediyesi ekipleri ise mahallelerde yol genişletme çalışmalarına ağırlık verdi. Hakkari merkezde kapalı olan 1 köy ve 2 mezra yolunun yeniden açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi ise, kentin değişik mahallelerinde trafiği aksatan yollarda genişletme çalışması başlattı. Dar olan mahalle sokaklarında çalışma yapmaktan zorlanan belediye ekipler, biriktirdikleri kar yığınlarını ise kamyonlarla mahalle dışına çıkartıyor.