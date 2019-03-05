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Hakkari'de karla mücadele çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 9 yerleşim yeri yolunda çalışmalar devam ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle halen kapalı olan 9 yerleşim yeri yolunda çalışmalar devam ediyor.


Hakkari il genelinde etkili olan kar yağışının ardından il özel idaresi karla mücadele ekibi geceli gündüzlü çalışmalarını yürütüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde birçok köy ve mezra yolu yeniden ulaşıma açılırken, halen kapalı olan 9 yerleşim yeri yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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