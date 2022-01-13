Hakkari'de karla mücadele çalışması

15 araç ve 41 personelle karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren belediye, gece boyu küreme, tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Altay, Cumhuriyet, Kayacan ve Bulvar caddelerinde kar temizleme çalışması da yapan ekipler, vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için mesai gözetmeksizin mücadele ediyor. Toplanan kar yığınları ise kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı.

Çalışmalardan memnun olan vatandaşlar ise 15 mahalle yolunu kısa sürede ulaşıma açan ve çarşı merkezini kardan temizleyen belediye ekiplerine teşekkür ettiler.