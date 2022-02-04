İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışması başlattı.


Hakkari'de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Belediye karla mücadele ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibarın kentin 15 değişik mahallesinde çalışma başlattı. Ekipler çarşı merkezindeki cadde ve sokakları da kardan arındırarak toplatılan kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Kentteki karla mücadele çalışması aralıksız olarak devam ediyor.

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