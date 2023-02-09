Hakkari'de karla mücadele çalışması sürüyor

Yağışların durması ile birlikte çarşı merkezi ve mahallelerde biriken karların kent dışına çıkartılması için belediye ekipleri çalışma başlattı. Gece başlayan çalışmalar sabah saatlerinde de devam etti. 14 araç ve 40 personelle yürütülen çalışmalarda iş makineleri kar yığınlarını bir noktaya toplayarak daha sonra kamyonlarla şehir dışına çıkartıyor.

Araçların giremediği noktalar ise küreklerle temizleniyor. İki gündür yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.